مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد.. انتظام روقا وتأهيل عبد الشافي وأوباما

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 20:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

حصل طارق حامد نجم نادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

أدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق على راحة اليوم من التدريبات، بإذن من الجهاز الفني وبعد تأكد غيابه في اللقاء المقبل للإيقاف.

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من جهة أخرى، خاض الثنائي محمد عبد الشافي، ويوسف إبراهيم " أوباما"، تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" بالنادي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كان أوباما وعبد الشافي قد غابا عن قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب للإصابة.

وأخيرا، انتظم محمد أشرف "روقا" في المران الجماعي بعدما خرج من قائمة مباراة المقاولون العرب لمروره بوعكة صحية.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

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