انتخابات الزمالك – "بينهم رئيس ونائب".. 8 مرشحين في حصاد اليوم الأول

انتهى اليوم الأول من فترت الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، وشهد ترشح ثمانية مرشحين.

اليوم شهد ترشح مرشحا واحدا على منصب الرئيس، وهو عمر جلال حسن محمد هريدي.

وترشح ماجد فاروق عبد الجواد على منصب نائب الرئيس.

من جهة أخرى، ترشح 4 مرشحين على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، هم رفعت عبد الرؤوف شبل، وأحمد عفيفي، وأحمد عبد الحق عبد الوهاب، ورجب أحمد رواش.

وعلى منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن، ترشح سيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد صلاح حسين.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي، الإشراف على اللجنة التي تضم كل من وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا، ومحمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبا، وعضوية كلا من سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.