انتخابات الزمالك – "بينهم رئيس ونائب".. 8 مرشحين في حصاد اليوم الأول

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 20:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

انتهى اليوم الأول من فترت الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، وشهد ترشح ثمانية مرشحين.

اليوم شهد ترشح مرشحا واحدا على منصب الرئيس، وهو عمر جلال حسن محمد هريدي.

وترشح ماجد فاروق عبد الجواد على منصب نائب الرئيس.

أخبار متعلقة
فتح باب الترشح لـ انتخابات الزمالك محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك وغزل المحلة لمسات أوناجم تفتح طريق الانتصار.. الزمالك يُسقط المقاولون

من جهة أخرى، ترشح 4 مرشحين على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، هم رفعت عبد الرؤوف شبل، وأحمد عفيفي، وأحمد عبد الحق عبد الوهاب، ورجب أحمد رواش.

وعلى منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن، ترشح سيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد صلاح حسين.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي، الإشراف على اللجنة التي تضم كل من وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا، ومحمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبا، وعضوية كلا من سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.

انتخابات الزمالك الزمالك
نرشح لكم
مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي (0) - (1) الرجاء.. أحمد عبد القادر يشارك تشكيل الأهلي – أيمن أشرف أساسي.. تواجد الشحات وأفشة وتاو في الهجوم ضد الرجاء تشكيل الرجاء – أحداد أساسي ضد الأهلي.. متولي والحافيظي وبنحليب يقودون الهجوم مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي
أخر الأخبار
انتخابات الزمالك – "بينهم رئيس ونائب".. 8 مرشحين في حصاد اليوم الأول 6 دقيقة | مصر
السوبر الإفريقي - الأهلي يبدأ اللقاء بـ 10 لاعبين.. وتغيير غير محتسب بعد 5 ثواني ساعة | إفريقيا
كاف: اجتماع ناجح بين موتسيبي ورئيس الكاميرون تمهيدا لانطلاق كأس إفريقيا ساعة | إفريقيا
إيتو: أنه شرف لأكون قادرا على بناء نجاح كأس الأمم الإفريقية 2 ساعة | إفريقيا
مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي (0) - (1) الرجاء.. أحمد عبد القادر يشارك 2 ساعة | إفريقيا
كوكا ينهي صيامه التهديفي بعد 86 يوما ويقود كونيا للفوز على هاتاي 2 ساعة | المحترفون
تشكيل الأهلي – أيمن أشرف أساسي.. تواجد الشحات وأفشة وتاو في الهجوم ضد الرجاء 2 ساعة | إفريقيا
رومانو يكشف تفاصيل انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب