كوكا ينهي صيامه التهديفي بعد 86 يوما ويقود كونيا للفوز على هاتاي

عاد أحمد حسن كوكا لهز الشباك مجددا بعد صيام دام 86 يوما بقميص كونيا سبور في الدوري التركي أمام هاتاي سبور بالجولة 18.

هدف هو الثاني لكوكا الذي انضم في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي لكونيا قادما من أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة.

انتصار قاد كونيا سبور لتعزيز مركزه في وصافة ترتيب الدوري التركي برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر.

المباراة شهدت تقدم هاتاي سبور أصحاب الأرض عن طريق المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 29 سجل بول جويس مبوكو هدف التعادل، وبعد دقيقتين فقط تعرض المدافع الكندي سام أديكيجبي للطرد المباشر وأكمل أصحاب الأرض ما يقارب الساعة بـ 10 لاعبين.

في الشوط الثاني أضاف مبوكو الهدف الثاني له وقلب النتيجة للضيوف في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 72 ألغت تقنية الفيديو هدفا لهاتاي سبور بداعي التسلل، وبعد 3 دقائق فقط شارك كوكا بدلا من زايمر بايتيكاي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل كوكا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية جعلته في مواجهة المرمى، مسجلا هدف تعزيز الفوز قائدا الفريق للفوز الثالث على التوالي.

وستكون المواجهة المقبلة لكونيا سبور ضد بيشكتاش بطل الموسم الماضي صاحب المركز التاسع في جدول الترتيب.