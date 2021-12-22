رومانو يكشف تفاصيل انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة

أصبح انتقال الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة ينتظر فقط الإعلان الرسمي.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأن الناديين توصلا لاتفاق يقضى بانتقال الجناح الإسباني بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن توريس سيوقع على عقد يمتد لـ 5 مواسم بعدما كان انضمامه مطلبا أساسيا من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا.

وسيخضع اللاعب الإسباني للفحص الطبي غدا الخميس وسيوقع على العقود.

ويعمل برشلونة على البيان الذي سيصدر مع مانشستر سيتي لإعلان الصفقة.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.