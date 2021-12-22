ديلي ميل: مدافع ليفربول يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

كشفت صحيفة ديلي ميل عن دخول جو جوميز مدافع ليفربول ضمن ترشيحات ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

المدافع الإنجليزي أصبح خارج مخططات يورجن كلوب في ظل مشاركة كوناتيه وفان دايك، وماتيب بشكل أساسي، لذلك فإنه يرغب في الرحيل للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر.

ريال مدريد سيسعى بشكل أساسي للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ولكن في المرتبة الثانية سيكون البحث تدعيم خط الدفاع بلاعب جديد.

وفقا للصحيفة فإن جوميز فد دخل إلى القائمة التي يرغب ريال مدريد في التعاقد مع أحدها والتي تضم أنطونيو روديجيرلاعب تشيلسي، وباو توريس لاعب فياريال، بالإضافة إلى ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس ولكن سيكون من الصعب التعاقد معه سوى بتكلفى مرتفعة.

وفقا للتقارير فإن روديجير هو الأقرب لضمه بسبب المتستوى الذي يقدمه مع تشيلسي هذا الموسم، كما أنه سيكون متاح للتعاقد معه بالمجان في ظل انتهاء تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم وعدم توصله لاتفاق لتجديده.

وتشطرت إدارة ريال مدريد مشاركة جو جوميز في النصف الثاني من الموسم بصفة مستمرة والتأدية بشكل جيد من أجل بدأ التحرك لضمه.

وشارك جوميز منذ بداية الموسم في تسع مباريات ما بين أساسي وبديل بمجموع 336 دقيقة فقط.