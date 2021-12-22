يوفنتوس يقرر إراحة لاعبيه حتى نهاية العام

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

يوفنتوس

قرر ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس إراحة لاعبيه حتى نهاية العام الجاري.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه: "منح أليجري راحة لعناصر الفريق من التدريبات على أن يعود الجميع لمواصلة التحضيرات يوم 30 ديسمبر".

ويدخل الدوري الإيطالي فترة الراحة الشتوية من اليوم 22 ديسمبر الجاري، حتى تعود المباريات يوم 6 يناير المقبل.

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قبل فترة الراحة، استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز بهدفين دون رد على بولونيا ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي.

تقدم ألفارو موراتا مبكرا لـ يوفنتوس مع الدقيقة السادسة بعد تمريرة من فريدريكو بيرناردسكي في المباراة التي أقيمت وسط تساقط الثلوج.

وحسم خوان كوادرادو النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 68.

وحقق يوفنتوس انتصاره الـ11 على التوالي على حساب بولونيا لتكون ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية ضد فريق في الدوري الإيطالي خلف أتالانتا بـ 13 انتصارا من 2009 إلى 2016.

ولم يخسر ماسيمليانو أليجري في 19 مباراة لعبها أمام بولونيا في الدوري الإيطالي محققا لـ15 انتصارا وأربع تعادلات.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 31 في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن نابولي صاحب المركز الرابع و12 نقطة عن ميلان المتصدر.

وتوقف رصيد بولونيا عند 24 نقطة في المركز العاشر.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري
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