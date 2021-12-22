غزل المحلة يعلن طرح أسهمه بالبورصة نهاية الأسبوع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 14:23

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي غزل المحلة تحديد موعد طرح شركته لكرة القدم في البورصة بنهاية الأسبوع الجاري وبقيمة 37 مليون جنيه.

كما أشار النادي في بيانه إلى أنه سيطرح قريبا أسمهه بشكل عام في البورصة بقيمة 98 مليون جنيه كأول نادي في الشرق الأوسط.

وتوشك شركة برايم كابيتال على النهاية من تنفيذ الاكتتاب الخاص بالشركة بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل بنهاية الأسبوع الجاري.

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وتعتزم الشركة طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر بـ 200 مليون جنيه في البورصة من خلال جمع ما يقارب 135 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا، بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهَّدَت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة، بعد أن كان لها السبق في كونها أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تمَّ تأسيسها في يناير 2021 تماشيًا مع قانون الرياضة الجديد.

غزل المحلة
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