خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع ناشئ وادي دجلة

حسم الأهلي تعاقده مع يوسف عاطف ناشئ نادي وادي دجلة والذي تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي وادي دجلة أنه تم الاتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب.

ويتبقى 6 أشهر فقط في تعاقد يوسف عاطف مع وادي دجلة.

وشارك يوسف عاطف في مباراتين الموسم الماضي مع دجلة في الدوري الممتاز.

ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية.

ويتواجد يوسف عاطف بشكل مستمر مع منتخب الناشئين.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء المغربي اليوم لحساب كأس السوبر الإفريقي على معلب أحمد بن علي في قطر.