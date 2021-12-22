خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع ناشئ وادي دجلة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 13:49

كتب : رضا السنباطي

يوسف عاطف وادي دجلة

حسم الأهلي تعاقده مع يوسف عاطف ناشئ نادي وادي دجلة والذي تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي وادي دجلة أنه تم الاتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب.

ويتبقى 6 أشهر فقط في تعاقد يوسف عاطف مع وادي دجلة.

أخبار متعلقة
أرتيتا: أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.. وأرجوكم لا تعيدونا للعب بدون جماهير اتهام ميندي بقضية اغتصاب جديدة تقارير: ديمبيلي قرر البقاء في برشلونة تقليص فترة عزل لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة بكورونا

وشارك يوسف عاطف في مباراتين الموسم الماضي مع دجلة في الدوري الممتاز.

ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية.

ويتواجد يوسف عاطف بشكل مستمر مع منتخب الناشئين.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء المغربي اليوم لحساب كأس السوبر الإفريقي على معلب أحمد بن علي في قطر.

الاهلي وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
فتح باب الترشح لـ انتخابات الزمالك البنك الأهلي يقرر إيقاف الزنفلي وتغريمه ماليا محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل مؤتمر كارتيرون: هذا ما أعجبني ضد المقاولون.. وسبب عدم تصعيد مهاجم شاب رغم غياب الجزيري
أخر الأخبار
فتح باب الترشح لـ انتخابات الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مشاركة زيمبابوي في أمم إفريقيا مهددة بسبب التدخل الحكومي.. مهلة أخيرة للتراجع 16 دقيقة | إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: تأكد غياب مدافع الرجاء عن مواجهة الأهلي 21 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع ناشئ وادي دجلة 30 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.. وأرجوكم لا تعيدونا للعب بدون جماهير 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتهام ميندي بقضية اغتصاب جديدة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: ديمبيلي قرر البقاء في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
تقليص فترة عزل لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة بكورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان