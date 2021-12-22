تقارير: ديمبيلي قرر البقاء في برشلونة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 12:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

عثمان ديمبيلي - برشلونة

كشف سابيسيتان دينيس الصحفي بشبكة فووت ميركاتو عن قرار عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة بالبقاء في الفريق.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وفقا لدينيس فإن ديمبيلي قدد قرر تمديد تعاقده مع برشلونة ونسيان جميع العروض التي وصلته من الفرق الأخرى.

وتواصل ديمبيلي مع وكلاؤه طالبا منهم التفاوض مع إدارة برشلونة والوصول إلى معادلة بسيطة من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ديمبيلي قد تلقى عرضين خلال الفترة الماضية للانتقال إليهم في الصيف المقبل من بايرن ميونيخ ونيوكاسل، ولكن ديمبيلي قرر عدم الالتفات لجميع العروض.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قد أشار إلى ضرورة الانتهاء من تمديد التعاقد مع ديمبيلي قبل نهاية العام الجاري.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة في سبع مباريات منذ بداية الموسم، وتمكن خلالهم من صنع هدف واحد فقط.

عثمان ديمبيلي برشلونة
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