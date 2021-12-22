البنك الأهلي يقرر إيقاف الزنفلي وتغريمه ماليا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 12:13

كتب : رضا السنباطي

محمود الزنفلي الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

قرر خالد جلال مدرب البنك الأهلي إيقاف محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق بسبب مشادته مع أحمد ياسين زميله في الفريق خلال مباراة غزل المحلة.

وتعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مشادة بين الزنفلي وأحمد ياسين بسبب هجمة لغزل المحلة تركها ياسين للزنفلي الذي انفعل على زميله ليصل الأمر إلى دفعه بيده.

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كما قرر خالد جلال توقيع عقوبة مالية على الزنفلي قدرها 50 ألف جنيها، ولم يعلن عن مدة فترة الإيقاف.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة من الدوري يوم الأربعاء 29 ديسمبر على ملعب بيتروسبورت.

ويحتل البنك الأهلي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

البنك الأهلي محمود الزنفلي - البنك الأهلي خالد جلال
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