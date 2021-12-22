حوار نور العيسوي - كيف أصبحت وكيلة لاعبين.. متاعب المهنة وحلمها الأكبر

أصبحت نور العيسوي أول امرأة تعمل كـ وكيلة لاعبين في مصر في سن صغير.

وكشفت نور في حوارها مع FilGoal.com عن أسباب عملها كوكيلة لاعبين وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتحدثت نور عن كواليس صفقة انتقال والتر بواليا للنادي الأهلي وعرض بيراميدز لضم اللاعب.

وأفصحت أيضا عن مثلها الأعلى في عالم وكلاء اللاعبين واللاعب التي تتمنى أن تمثله.

شاهد حوار FilGoal.com مع نور العيسوي

video:1

video:2

video:3