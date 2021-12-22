مدير برشلونة الرياضي يعلق على أنباء التعاقد مع فيران توريس

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 11:24

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيران توريس فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

علق ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة على الأنباء التي ربطت الفريق بالتعاقد مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة قد أنهى الاتفاق مع توريس ومانشستر سيتي من أجل ضمن اللاعب في شهر يناير المقبل.

وقال أليماني في تصريحات لشبكة موفيستار: "لدينا العديد من المهام، الأولى هي اللعب المالي النظيف حتى نتمكن من إجراء بعض التعاقدات ومن الواضح ما نريد فعله".

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وتابع "فيران توريس؟ لدينا أفكار واضحة وسنسير خطوة بخطوة".

ورفض أليماني التلميح عن مستجدات تمديد التعاقد مع عثمان ديمبيلي قائلا: "ديمبيلي يعطينا الكثير ويصنع الخطورة على مرمى خصومنا".

وأضاف "لقد افتقدنا لإنهاء الفرص أمام إشبيلية ولكننا على الطريق الصحيح، يجب أن نكون سعداء بالتقدم على الرغم من وجود غيابات مؤثرة مثل فاتي وديباي".

وتعادل برشلونة مع إشبيلية بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بزخوان.

بذلك التعادل ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 28 في المركز السابع.

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