شكوك حول مشاركة نجم الرجاء أمام الأهلي بسبب فيروس كورونا

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الناهيري نجم دفاع الرجاء المغربي أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الأربعاء.

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أبعد الناهيري عن الفريق الأخضر قبل ساعات قليلة قبل ضربة بداية مباراة السوبر الافريقي.

وغاب الناهيري عن أخر تدريب لفريقه للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وخضع اللاعب للحجر الصحي في انتظار إجراء مسحة طبية جديدة خلال صباح الأربعاء تحسم مشاركته في المباراة التي تستضيفها قطر.

الناهيري شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر وانتظر هناك عقب إقصاء أسود الأطلس من البطولة بجانب زميليه أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي في انتظار وصول باقي الفريق للدوحة.