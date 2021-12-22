تشافي: كنا نستحق الفوز أمام إشبيلية.. تلك النسخة قريبة من برشلونة الذي نريده

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 10:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه قد استحق الفوز في مواجهة إشبيلية.

وتعادل برشلونة مع إشبيلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بزخوان والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلاص المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد خسرنا نقطتين وكنا نستحق الفوز حتى قبل حالة الطرد، لقد رأيت شخصية برشلونة وهذا ما نريده لأن الفريق بدأ في التحسن".

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وتابع "تلك النسخة قريبة من برشلونة الذي نريده، أن نكون أبطالا وشجعانا ذلك هو الطريق الصحيح، المباراة كانت إيجابية ولكن النتيجة لم تعبر عن ذلك، سيكون من الصعب علي أن أنام لأننا كان يجب أن نفوز، لقد تمكنوا من تهدئة المباراة لأنهم يتحلون بخبرة كبيرة ويعرفون ما عليهم فعله".

وشدد "هذا هو الأداء الذي نريده من ديمبيلي، ونحن ننتظر أنسو فاتي ولدينا الزلزولي أيضا، نحتاج إلى هؤلاء اللاعبين في مركز الجناح ليثبتوا نفسهم، افتقدتا للهدف اليوم ولكنهخا كانت مباراة جيدة جدا".

وأضاف "النقطة لم تخدمنا، الشيء الأسوأ كان النتيجة ولكن الأحاسيس جيدة، ولكن الهدف كان الحصول على الثلاث نقاط من أجل الدخول في منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

بذلك التعادل ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 28 في المركز السابع.

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