مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. السوبر الإفريقي ودوريات أوروبا

يلعب الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر لحساب السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق رؤوف خليف.

ويخرج أتليتكو مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني في تمام الـ10:00 مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب ريال مدريد المتصدر أمام أتليتك بلباو في تمام الساعة 10:30 مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره لوريان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي إنجلترا، يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي لحساب ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس الموعد، يخرج تشيلسي لمواجهة برينتفورد، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

توتنام سيواجه وست هام يونايتد في ديربي لندني الساعة 9:45 مساء، وتذاع عبر قناة بي إن إنجلش 2.

في إيطاليا، يستضيف المتصدر إنتر ميلان نظيره تورينو في تمام الساعة 7:30 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.

ويلعب نابولي أمام سبيزيا كالتشيو في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.

وأخيرا، سيخرج ميلان لمواجهة إيمبولي في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.