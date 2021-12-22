برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويوقف زحفه نحو الغريم

تعادل برشلونة مع إشبيلية بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بزخوان.

سجل بابو جوميز هدف إشبيلية، بينما سجل رونالد أراوخو هدف برشلونة.

التشكيل

شهد تشكيل برشلونة عودة جيرارد بيكيه للمشاركة بشكل أساسي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة

بدأت المباراة بشكل هادئ على كلا الفريقين، ولكن برشلونة كان صاحب التهديد الأول في الدقيقة السابعة برأسية من يوتجلا علت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 22 بدأ إشبيلية في المباغتة بهدف أول عن طريق رافا مير ولكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.

وتقدم بابو جوميز لإشبيلية بالهدف الأول في الدقيقة الـ 31 بتسديدة أرضية مستغلا ركلة ركنية نفذت أرضية لينهيها جوميز في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 44 تعادل رونالد أراوخو لبرشلونة برأسية بعد ركلة ركنية نفذها ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني كان إشبيلية صاحب المبادة الأولى بهجمتين متتاليتين من توماس ديلايني في دقيقة واحدة.

ورد برشلونة على هجمات إشبيلية بتسديدة من الزلزولي علت المرمى في الدقيقة الـ 62.

وشهدت الدقيقة الـ 63 طرد كوندي لاعب إشبيلية بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب سلوك غير رياضي تجاه خوردي ألبا.

وكاد جافي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 80 برأسية مرت بجوار القائم.

وبعد ثلاث دقائق رد القائم تسديدة رائعة من ديمبيلي سددها من خارج منطقة الجزاء.

بذلك التعادل ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 28 في المركز السابع.