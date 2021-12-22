مصطفى محمد: لا يمكن أن نقبل بما يمر به جالاتا سراي

أعرب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي عن حزنه للخسارة الجديدة التي تلقاها فريقه مساء يوم الثلاثاء على يد أضنة ديمرسبور في الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وهُزم جالاتا سراي بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري التركي.

وتحدث مصطفى محمد عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع جالاتا سراي قائلا: "أنا غير سعيد حقا، لا أستطيع التعبير عن حزني".

وواصل "نحن لا نخوض المباريات من أجل الفوز بل على المدى الطويل للتتويج باللقب، هذه هي طريقة رؤيتنا للأمور وتحضيرنا للمباريات لكن الأشياء تسير بشكل خاطئ وأنا آسف حقا لقد خسرنا".

وتابع "لم نكن قادرين لتحليل بعض المواقف بشكل جيد ومن الآن نحتاج للعمل بشكل أفضل وأن نكون طموحين ونستغل الفرص".

وأتم مصطفى محمد حديثه قائلا: "نحن جالاتا سراي ونحتاج لإعادة الفريق لمكانته المعهودة، لا يمكن أن نقبل الموقف الحالي، جالاتا سراي فريق يستطيع النهوض ونأمل أن نعود لما كنا عليه من قبل".

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.