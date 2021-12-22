مصطفى محمد: لا يمكن أن نقبل بما يمر به جالاتا سراي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أعرب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي عن حزنه للخسارة الجديدة التي تلقاها فريقه مساء يوم الثلاثاء على يد أضنة ديمرسبور في الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وهُزم جالاتا سراي بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري التركي.

وتحدث مصطفى محمد عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع جالاتا سراي قائلا: "أنا غير سعيد حقا، لا أستطيع التعبير عن حزني".

أخبار متعلقة
بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط جديد لـ جالاتا سراي في الدوري التركي مصطفى محمد البديل يقلب الأوضاع وينقذ جالاتا سراي في الوقت القاتل في غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يخسر من سيفاس سبور بالدوري التركي

وواصل "نحن لا نخوض المباريات من أجل الفوز بل على المدى الطويل للتتويج باللقب، هذه هي طريقة رؤيتنا للأمور وتحضيرنا للمباريات لكن الأشياء تسير بشكل خاطئ وأنا آسف حقا لقد خسرنا".

وتابع "لم نكن قادرين لتحليل بعض المواقف بشكل جيد ومن الآن نحتاج للعمل بشكل أفضل وأن نكون طموحين ونستغل الفرص".

وأتم مصطفى محمد حديثه قائلا: "نحن جالاتا سراي ونحتاج لإعادة الفريق لمكانته المعهودة، لا يمكن أن نقبل الموقف الحالي، جالاتا سراي فريق يستطيع النهوض ونأمل أن نعود لما كنا عليه من قبل".

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

مصطفى محمد جالاتا سراي
نرشح لكم
برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويوقف زحفه نحو الغريم ليلة نكيتياه.. أرسنال يضرب سندرلاند بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة عكاظ السعودية: اتحاد جدة ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد والنني غيابات عديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو
أخر الأخبار
برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويوقف زحفه نحو الغريم 16 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد: لا يمكن أن نقبل بما يمر به جالاتا سراي 31 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – لحسم مصير كأس إفريقيا.. موتسيبي يدعو لاجتماع تنفيذي كاف قبل السوبر ساعة | إفريقيا
محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل ساعة | الدوري المصري
ليلة نكيتياه.. أرسنال يضرب سندرلاند بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة ساعة | أوروبا
أسطورة المغرب لـ في الجول: الرجاء بمن حضر.. والإجهاد قد يؤثر على الأهلي ساعة | إفريقيا
مؤتمر كارتيرون: هذا ما أعجبني ضد المقاولون.. وسبب عدم تصعيد مهاجم شاب رغم غياب الجزيري 2 ساعة | الدوري المصري
طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك وغزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان