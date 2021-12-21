محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل

قال محمد سالم لاعب المقاولون العرب إن فريقه كان يمني نفسه بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك ولكنهم واجهوا سوء حظ على حد وصفه.

محمد سالم النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وهُزم المقاولون أمام الزمالك اليوم الثلاثاء في ملعب الجبل الأخضر بهدفين لهدف في سابع جولات الدوري المصري.

وتحدث محمد سالم لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كنا نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك وسنركز في المباريات المقبلة وسنخوض مباراة بعد 48 ساعة فقط، نواجه سوء توفيق وسنعمل على حل تلك المشكلة".

وواصل "خلقنا الفرص ولم نكن موفقين، كل منا قدم ما عليه وسنواصل العمل".

وتابع "عماد النحاس المدير الفني قال لنا أمامنا مباراة بعد 48 ساعة وركزوا فيها، كنا نستطيع التعادل والحصول على نقطة ولكننا استقبلنا هدفا ثانيا في وقت صعب".

وتجمد رصيد المقاولون عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ15 بفارق الأهداف عن ملاحقه طلائع الجيش وللأخير لقاء أقل كذلك.