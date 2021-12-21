ليلة نكيتياه.. أرسنال يضرب سندرلاند بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

نيكيتياه أرسنال سندرلاتد

حسم أرسنال صعوده للدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على سندلارند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم إدوارد نكيتياه لأرسنال بالهدف الأول بعد مرور 17 دقيقة، قبل أن يضاعف نيكولاس بيبي النتيجة بعدها بـ10 دقائق من صناعة سيدريك سواريس.

وقلص ناثان برونهيد النتيجة في الدقيقة 31 لـ سندرلاند.

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وعاد نكيتياه ليسجل الهدف الثالث بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

وقع بعدها نكيتياه على الهاتريك من صناعة نيكولاس بيبي في الدقيقة 58.

وأصبح نكيتياه أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لأرسنال في ملعبه منذ كارلوس فيلا أمام شيفيلد يونايتد في 23 سبتمبر 2008..

ورفع نكيتياه رصيده إلى عشرة أهداف في تسع مباريات لعبها في كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل كارلوس باتينو الهدف الخامس في الدقيقة 91 بعد 12 دقيقة فقط من دخوله للمرة الأولى للعب بقميص أرسنال

وتستكمل غدا مباريات ربع نهائي كأس الرابطة بمواجهات توتنهام مع وست هام، وبرينتفود مع تشيلسي، وليفربول مع ليستر سيتي.

أرسنال سندرلاند كأس الرابطة
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