مؤتمر كارتيرون: هذا ما أعجبني ضد المقاولون.. وسبب عدم تصعيد مهاجم شاب رغم غياب الجزيري

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن أكثر ما أعجبه في انتصار فريقه على المقاولون العرب اليوم الثلاثاء في سابع جولات الدوري المصري.

وفاز الزمالك على المقاولون بهدفين لهدف عقب استئناف الدوري بعد توقفه لعدة أسابيع بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: "نستحق الفوز اليوم والمباراة لم تكن سهلة، معجب جدا بأدائنا وإيقاعنا السريع خلال المباراة".

وبسؤاله لماذا لم يقم بتصعيد مهاجم شاب ليجاور عمر السعيد في القائمة في ظل غياب سيف الدين الجزيري للراحة قال: "تواجد أشرف بنشرقي وقدرته على اللعب كمهاجم جعلني أتخذ ذلك القرار وهذا كان اختياري".

وعن رزاق سيسيه الذي شارك لأول مرة مع الزمالك بعد شفائه من الإصابة وعقب عودته من الإعارة للاتحاد السكندري قال: "أدائه كان جيدا بعد عودته من فترة غياب طويلة للإصابة".

وعن غيابات فريقه في المباراة قال المدرب الفرنسي: "فضلت كذلك إراحة سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" بعدما شاركوا بصورة أساسية في مباريات منتخبات بلادهم في كأس العرب".

وعن غياب طارق حامد وعمر السعيد عن مواجهة غزل المحلة للإيقاف قال: "لدينا البدائل الجاهزة وسوف نستعيد كذلك أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" والجزيري".