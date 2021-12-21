طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك وغزل المحلة

يغيب طارق حامد وعمر السعيد لاعبي الزمالك عن لقاء الفريق المقبل ضد غزل المحلة للإيقاف.

وحصل طارق حامد وعمر السعيد على إنذارين خلال انتصار الفريق الأبيض اليوم الثلاثاء على المقاولون العرب في ملعب الجبل الأخضر بهدفين لهدف.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة السبت المقبل في استاد القاهرة في ثامن جولات الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بدء الاستعدادات للقاء المحلة مباشرة غدا الأربعاء بالتدرب دون الحصل على راحة سلبية.

وعقب الفوز على المقاولون، وصل رصيد الزمالك إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني.