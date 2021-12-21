عكاظ السعودية: اتحاد جدة ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد والنني

ينوي اتحاد جدة فتح المفاوضات مع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك بالإضافة إلى محمد النني لاعب أرسنال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، فإن احد المصادر أكد لها أن إدارة الاتحاد تريد التفاوض مع طارق حامد والنني.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم معرفة إن كان الجهاز الفني للاتحاد بقيادة كوزمين كونترا سيرغب في التعاقد مع طارق حامد والنني سويا كبديلين لكريم الأحمدي والبرازيلي برونو هنريكي، أو الاكتفاء بصفقة وحيدة من بينهما فقط حال نجاح المفاوضات.

ولا تعد هذه هي أول مرة تذكر فيها التقارير السعودية رغبة الاتحاد في التعاقد مع طارق حامد إذ حدث ذلك في عام 2017 و2019 و2021.

أما النني فقد ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية في بداية شهر ديسمبر الجاري أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات مع النني لضمه في يناير المقبل.