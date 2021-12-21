انتهت في إسبانيا - إشبيلية (1) - (1) برشلونة.. تعادل في مصلحة الغريم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة إشبيلية وبرشلونة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

د83. تسديدة من ديمبيلي ترتد من القائم

د80. رأسية من جافي بجانب المرمى

72. تسديدة من ديمبيلي بجانب المرمى

د63. بطاقة حمراء لكوندي لاعب إشبيلية بعد تصرف عنيف ناحية ألبا

د62. تسديدة من الزلزولي تعلو فوق المرمى

د53. رأسية من ديلايني فوق المرمى

د51 تسديدة من ديلايني تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د44. جووووول التعادل عن طريق أراوخو برأسية بعد ركلة ركنية

د31. جوووول أول لإشبيلية عن طريق باو جوميز من تسديدة أرضية

د29. ياسين بونو يتصدى لتسديدة من ديمبيلي

د27. تسديدة قريبة من رافا مير

د22. هدف ملغي لإشبيلية لوجود حالة تسلل

د17 تسديدة من جوتجلا تتحول إلى ركنية

د7. رأسية من جوتلا فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل