انتهت في إسبانيا - إشبيلية (1) - (1) برشلونة.. تعادل في مصلحة الغريم

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة إشبيلية وبرشلونة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

لمتاعبة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

أخبار متعلقة
لمسات أوناجم تفتح طريق الانتصار.. الزمالك يُسقط المقاولون تشكيل برشلونة - عودة بيكيه.. وديمبيلي يقود الهجوم غزل المحلة يتقدم باحتجاج رسمي على حكم مباراة البنك الأهلي بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط جديد لـ جالاتا سراي في الدوري التركي

د83. تسديدة من ديمبيلي ترتد من القائم

د80. رأسية من جافي بجانب المرمى

72. تسديدة من ديمبيلي بجانب المرمى

د63. بطاقة حمراء لكوندي لاعب إشبيلية بعد تصرف عنيف ناحية ألبا

د62. تسديدة من الزلزولي تعلو فوق المرمى

د53. رأسية من ديلايني فوق المرمى

د51 تسديدة من ديلايني تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د44. جووووول التعادل عن طريق أراوخو برأسية بعد ركلة ركنية

د31. جوووول أول لإشبيلية عن طريق باو جوميز من تسديدة أرضية

د29. ياسين بونو يتصدى لتسديدة من ديمبيلي

د27. تسديدة قريبة من رافا مير

د22. هدف ملغي لإشبيلية لوجود حالة تسلل

د17 تسديدة من جوتجلا تتحول إلى ركنية

د7. رأسية من جوتلا فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويوقف زحفه نحو الغريم غيابات عديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو تشكيل برشلونة - عودة بيكيه.. وديمبيلي يقود الهجوم ريال مدريد يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا
أخر الأخبار
برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويوقف زحفه نحو الغريم 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد: لا يمكن أن نقبل بما يمر به جالاتا سراي 29 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – لحسم مصير كأس إفريقيا.. موتسيبي يدعو لاجتماع تنفيذي كاف قبل السوبر 58 دقيقة | إفريقيا
محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل ساعة | الدوري المصري
ليلة نكيتياه.. أرسنال يضرب سندرلاند بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة ساعة | أوروبا
أسطورة المغرب لـ في الجول: الرجاء بمن حضر.. والإجهاد قد يؤثر على الأهلي ساعة | إفريقيا
مؤتمر كارتيرون: هذا ما أعجبني ضد المقاولون.. وسبب عدم تصعيد مهاجم شاب رغم غياب الجزيري 2 ساعة | الدوري المصري
طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك وغزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان