لمسات أوناجم تفتح طريق الانتصار.. الزمالك يُسقط المقاولون

دخل محمد أوناجم ففاز الزمالك.

وانتصر الزمالك على المقاولون العرب اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجبل الأخضر في سابع جولات الدوري المصري.

افتتح مصطفى فتحي أهداف المباراة في الدقيقة 61 بعد تمريرة جميلة من أوناجم.

وفي الدقيقة 75 سجل أوناجم بنفسه الهدف الثاني للفارس الأبيض.

وقلص محمد سالم النتيجة بهدف أول للمقاولون برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وحصل حسن الشامي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله بالمرفق على مصطفى فتحي.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ15 بفارق الأهداف عن ملاحقه طلائع الجيش وللأخير لقاء أقل كذلك.

وشهد تشكيل المباراة مشاركة رزاق سيسيه لأول مرة مع الزمالك منذ عودته من الإعارة للاتحاد السكندري.

فيما اعتمد المقاولون على مهاجم وحيد هو جون أوكلي.

📋 رزاق سيسيه أساسي وعمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب ⚪🏹#في_الدوري pic.twitter.com/B7pgUH30JG — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2021

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي وسيطرة تامة من الزمالك على الكرة ومجريات المباراة لكن دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة السابعة حصل أحمد الشيمي على بطاقة صفراء عقب تدخله على إمام عاشور.

وجاء التهديد الأول في المباراة عن طريق رزاق سيسيه بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن أحمد الشيمي شتت الكرة من على خط المرمى.

وأطلق عمر السعيد تسديدة قوية تصدى لها أبو السعود.

وجاء التهديد الأول من المقاولون في الدقيقة 22 بتسديدة من محمد حمدي زكي لكنها مرت أعلى مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 30 طلب لاعبو الزمالك احتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على محمد سمير وفي النهاية ذهب محمود عاشور لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو لكنه قرر عدم احتساب أي شيء.

وعقب تسع دقائق أجرى المقاولون تبديلا اضطراريا بخروج جون أوكلي للإصابة وشارك عمر بسام بدلا منه.

وبين شوطي المباراة أجرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك تبديلا بمشاركة محمد أوناجم بدلا من رزاق سيسيه.

وسدد عمر السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وحصل عمر بسام على إنذار لتدخله بالمرفق على محمود علاء.

وأرسل أشرف بنشرقي تمريرة إلى عمر السعيد لكن تسديدة الأخير مرت بمحاذاة المرمى بعد تدخل دفاعي جيد من محمد سمير حرمه من التصويب بأريحية.

وحصل طارق حامد على إنذار لتدخله على عمر بسام.

وفي الدقيقة 61 أطلق طارق حامد تسديدة ارتدت من أبو السعود وواصل لاعبي الزمالك السيطرة على الكرة وسط ارتباك داخل منطقة جزاء المقاولون انتهت بتمريرة من أوناجم للخلف إلى مصطفى فتحي الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وأجرى عماد النحاس تبديلين بعد ذلك بدقيقتين بمشاركة محمد مجلي وكريم مصطفى بدلا من عبد الله ياسين وعماد فتحي.

وحصل عمر السعيد على إنذار لمنعه لأبو السعود من لعب الكرة وإعاقته بشكل مباشر.

وأجرى المقاولون تبديلا جديدا بمشاركة محمد سالم بدلا من محمد حمدي زكي.

وفي الدقيقة 75 سدد إمام عاشور كرة ارتدت من مدافع المقاولون وبينما كان يطالب باحتساب ركلة جزاء أطلق أوناجم تسديدة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة حمزة المثلوثي وإسلام جابر بدلا من عمر السعيد وعبد الله جمعة.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وسط تأكد الزمالك من الانتصار وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة كل من محمود عبد العزيز "زيزو" وأيمن حفني بدلا من إمام عاشور وحازم إمام.

وفي الدقيقة الأولى من أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع سجل محمد سالم هدف تقليص الفارق برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر المقاولون فرصة التعادل وارتدت بهجمة مرتدة سريعة للزمالك أنهاها أوناجم بتسديدة سيئة رغم انفراده بأبو السعود.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.