تشكيل برشلونة - عودة بيكيه.. وديمبيلي يقود الهجوم

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إشبيلية بعد قليل.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بزخوان في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة جيرارد بيكيه لاعب الفريق بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

الوسط: جافي - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران يوتلا - عبد الصمد الزلزولي