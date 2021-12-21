بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط جديد لـ جالاتا سراي في الدوري التركي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

واصل جالاتا سراي نتائجه المهتزة في الدوري التركي وخسر اليوم الثلاثاء من منافسه أضنة ديمرسبور بهدفين دون رد.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وحل جالاتا سراي ضيفا على أضنة ديمرسبور في ملعب 5 أوتشاك في إطار الجولة 18 من الدوري التركي.

سجل هدفا المباراة يونس أكجون في الدقيقتين 53 و58.

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وشارك مصطفى محمد في المباراة من البداية للنهاية.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد إجمالا في 27 مباراة في كل البطولات مع جالاتا سراي سجل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

بتلك الدقيقة تجمد رصيد جالاتا سراي عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد أضمة ديمرسبور لـ29 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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