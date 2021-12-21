غزل المحلة يتقدم باحتجاج رسمي على حكم مباراة البنك الأهلي

أعلن نادي غزل المحلة عن تقدمه باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على حكم مباراة الفريق أمس الإثنين ضد البنك الأهلي، الحكم محمد سلامة.

وقال علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم والعضو المنتدب لمركز فريقه الإعلامي: "الحكم ظلم المحلة ظلما كبيرا؛ إذ تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق، بالإضافة إلى تجاهل طرد مهاجم البنك الأهلي الذي كان حاصلا على إنذار في الشوط الأول، ثم تعمد لمس الكرة بيده أمام الحكم، الذي احتسب المخالفة ولكنه لم يشهر للاعب الإنذار الثاني، ومن ثم طرده، وكانت هذه الواقعة في الدقيقة السابعة من شوط المباراة الثاني؛ مما ساعد البنك الأهلي على الحفاظ على نتيجة التعادل، بلعبه بقية المباراة بكامل لاعبيه".

كما أشار إلى أن "تعرُّض المحلة للظلم التحكيمي تكرر في أكثر من مباراة خلال هذا الموسم، رغم عدم مرور سوى سبع جولات فقط من الدوري. ماذا يمكن أن يحدث مع مرور الأسابيع وازدياد حاجة بعض الفرق لتأمين موقفها في جدول الدوري؟".

وأهاب العباسي في تصريحاته بالمسؤولين عن الدوري العام أن "يقدموا المزيد من الدعم والمراقبة لأداء الحكام في المباريات؛ إذ إن الأندية تتكبد ملايين الجنيهات وفي الأخير يخسر البعض لأسباب لا تعود للمنافسة في الملعب".

وتعادل غزل المحلة أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وعطل الفريقان بعضهما البعض عن سباق مراكز المقدمة بعد التعادل في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

ورفع المحلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بينما البنك الأهلي وصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن بيراميدز والمصري والزمالك أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.