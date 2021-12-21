إنتر وميلان يعلنان ملعبهما الجديد "الكاتدرائية"

أعلن كل من ميلان وإنتر ميلان في بيان رسمي عن ملبعهما الجديد المشترك والذي سيسمى الكاتدرائية والذي سيستبدل ملعب سان سيرو.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيتم تقديمه بشكل نهائي والبدء في المرحلة الثانية في التنفيذ خلال عام 2022.

ومن المتوقع أن يتم تصميم شكل الملعب الجديد على هيئة الكاتدرائيات القديمة في ميلانو ليعبر عن الشكل التراثي للمدينة.

وقال باولو سكاروني رئيس ميلان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "سيكون سان سيرو الجديد أجمل ملعب في الاعلم بسبب هويته القوية وتميزه، وسيكون كساحة جذابة وسهلة الوصول إليها من شانها تسهيل نمو الأندية وقدرتها التنافسية العالمية".

وفقا للتوقعات فإن الملعب الجديد سيتم الانتهاء من إنشاؤه وافتتاحه رسميا في عام 2027، مما يعني بأنه سيستغرق مدة خمس سنوات من الأعمال في حال بدأت في العام المقبل.

ويلعب ميلان وإنتر حاليا هلى ملعب سان سيرو التاريخي والذي تم إنشاؤه في عام 1926.