ريال مدريد يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وتاكدت إصابة الثنائي إيسكو وديفيد ألابا بالفيروس.

وكان كارلو أنشيلوتي قد أعلن غياب إيسكو عن مباراة قادش الأخيرة بسبب التهاب في اللوزتين.

وانضم إيسكو وألابا إلى مارسيلو وماركو أسينسيو ورودريجو جوس وجاريث بيل وأندري لونين بالإضافة إلى دافيدي أنشيلوتي المدرب المساعد.

وتعرض لوكا مودريتش للإصابة بفيروس كورونا قبل أن تتحول نتيجة فحصه إلى سلبية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره أتليتك بلباو غدا الأربعاء في مباراة مقدمة من الأسبوع الـ21 للدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بعد 18 مباراة.