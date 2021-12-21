ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:32

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش

تألق ثلاثي هجوم بيراميدز، إبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمود وادي، وقاد فريقه للفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكان لكل ضلع من مثلث الهجوم بصمة على أهداف الفريق، التي منحته النقطة 16 في الدوري المصري على بعد نقطتين من الأهلي متصدر البطولة، فيما بقى طلائع الجيش في المركز الـ 16 بـ 5 نقاط.

الهدف الأول لبيراميدز صنعه رمضان صبحي بعد مجهود رائع من إبراهيم عادل، ليسجله محمود وادي، قبل أن يضيف علي جبر الثاني بصناعة إبراهيم عادل، فيما أتم وادي التسجيل بهدف ثالث من صناعة رائعة لرمضان صبحي.

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وسجل وادي حتى الآن 5 أهداف مع فريق إيهاب جلال، ليتخطى إجمالي أهدافه مع الفريق الموسم الماضي والذي أنهاه بـ 4 أهداف.

التشكيل

بدأ بيراميدز بتشكيل ناري يقوده ثلاثي هجومي قوي، خلفهما إريك تراوري ووليد الكرتي ونبيل عماد "دونجا".

أما طلائع الجيش، فقاد صفوفه أحمد سمير وميدو جابر.

المباراة بدأت بضغط لأصحاب الأرض، حيث اخترق رمضان صبحي ومرر عرضية قابلها وادي بباطن القدم في عارضة محمد بسام، بعد لمسة من الحارس.

ونال وليد الكرتي إنذارا بعد تدخل قوي على مصطفى الزناري، قبل أن ينال الزناري نفسه إنذارا بعد تدخل قوي على وادي.

وفي الدقيقة 29، انطلق إبراهيم عادل ومرر عرضية رائعة هيأها رمضان صبحي لمحمود وادي الذي سجل الهدف الأول.

وبعد 3 دقائق فقط، مرر عادل عرضية جديدة بوجه القدم قابلها علي جبر الخالي من الرقابة بباطن القدم في سقف شباك محمد بسام.

وفي الشوط الثاني، نال مصطفى الزناري بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على حسين السيد لينال الإنذار الثاني.

وحل عبد الله السعيد بديلا لوليد الكرتي في الدقيقة 66.

وبعد دقيقتين فقط، اخترق رمضان صبحي دفاعات الطلائع ومرر كرة وضعت وادي أمام مرمى منافسه الخالي، لم يتوان الفلسطيني في إنهاء المباراة فعليا بها مسجلا الهدف الثالث.

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