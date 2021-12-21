انتهت في الدوري – المقاولون (1) - (2) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المقاولون العرب والزمالك التي تقام في ملعب الجبل الأخضر في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.

ق90+2: طرد لحسن الشامي بعد تدخله بالمرفق على مصطفى فتحي.

ق90+1: جوووول أول للمقاولون عن طريق محمد سالم برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق88: تبديلان للزمالك بمشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" وأيمن حفني بدلا من إمام عاشور وحازم إمام.

ق83: تبديلان للزمالك بمشاركة حمزة المثلوثي وإسلام جابر بدلا من عمر السعيد وعبد الله جمعة.

ق76: جووووول ثااان للزمالك بتسديدة من أوناجم من داخل منطقة الجزاء.

ق75: تبديل للمقاولون بمشاركة محمد سالم بدلا من محمد حمدي زكي.

ق73: إنذار لعمر السعيد لإعاقته لأبو السعود ومنعه من لعب الكرة.

ق63: تبديلان للمقاولون بخروج عماد فتحي وعبد الله ياسين ومشاركة كريم مصطفى ومحمد مجلي.

ق61: جووووول أوووول للزمالك عن طريق مصطفى فتحي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من أوناجم.

ق53: تسديدة من عمر السعيد لكن تدخل محمد سمير منع مهاجم الزمالك من التصويب بأريحية ليحصل المقاولون على ركلة مرمى.

تبديل بين شوطي المباراة بمشاركة أوناجم بدلا من سيسيه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تبديل أول للمقاولون بخروج جون أوكلي للإصابة ومشاركة عمر بسام.

ق38: تسديدة قوية من إمام عاشور مرت بجوار المرمى.

ق33: محمود عاشور يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك.

ق30: مطالبات باحتساب ركلة حزاء للزمالك بداعي لمسة يد على محمد سمير أثناء سقوطه على أرض الملعب لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وفي النهاية قرر الذهاب لتقنية الفيديو.

ق28: رأسية من عمر السعيد مرت أعلى مرمى المقاولون بعد تدخل من محمد سمير وذهبت لركلة ركنية.

ق22: تسديدة من محمد حمدي زكي مرت أعلى مرمى الزمالك.

ق15: تسديدة قوية من عمر السعيد تصدى لها محمود أبو السعود.

ق8: أحمد الشيمي ينقذ المقاولون من على خط المرمى بعد تسديدة زاحفة من رزاق سيسيه.

ق7: تدخل قوي من أحمد مجدي على إمام عاشور وحصول لاعب المقاولون على إنذار.

انطلاق المباراة.