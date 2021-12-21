تشكيل المقاولون – أوكلي يقود الهجوم ضد الزمالك.. وخماسي في الوسط
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:01
كتب : FilGoal
أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الثلاثاء في ملعب الجبل الأخضر في سابع جولات الدوري المصري.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: حسن الشامي- أحمد الشيمي- محمد سمير- باسم علي
في الوسط الدفاعي: أحمد مجدي- عماد فتحي
في الوسط الهجومي: محمد حمدي زكي- لويس إدوارد- عبد الله ياسين
في الهجوم: جون أوكلي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن شاهين وخالد الحسيني وكريم مصطفى وأسامة الرمضاني ومحمد مجلي وأحمد داوودا وأمادو إلياس ومحمد سالم وعمر بسام.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فيما يأتي المقاولون في المركز الـ15 بخمس نقاط.