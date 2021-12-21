الإسماعيلي: لا نستحق الهزيمة ضد سموحة الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 18:56 كتب : ياسر الشريف الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي الإسماعيلي سموحة في الدوري نرشح لكم ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش مباشر في الدوري – المقاولون يواجه الزمالك تشكيل الزمالك – رزاق سيسيه أساسي. لأول مرة.. وعمر السعيد يقود الهجوم ضد المقاولون تشكيل المقاولون – أوكلي يقود الهجوم ضد الزمالك.. وخماسي في الوسط أخر الأخبار ديلي ميل: تغير في موقف مانشستر يونايتد بخصوص رحيل كافاني 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش 8 دقيقة | الدوري المصري مباشر في الدوري – المقاولون يواجه الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر موسيماني: هذا ما قلته لـ شريف بعد إهدار ضربة الترجيح أمام قطر 19 دقيقة | إفريقيا تشكيل الزمالك – رزاق سيسيه أساسي. لأول مرة.. وعمر السعيد يقود الهجوم ضد المقاولون 20 دقيقة | الدوري المصري تشكيل المقاولون – أوكلي يقود الهجوم ضد الزمالك.. وخماسي في الوسط 39 دقيقة | الدوري المصري الإسماعيلي: لا نستحق الهزيمة ضد سموحة 43 دقيقة | الدوري المصري السوبر الإفريقي - موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة 43 دقيقة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش مؤتمر موسيماني: هذا ما قلته لـ شريف بعد إهدار ضربة الترجيح أمام قطر تشكيل الزمالك – رزاق سيسيه أساسي. لأول مرة.. وعمر السعيد يقود الهجوم ضد المقاولون السوبر الإفريقي - اهتزازات إدارية وفنية في الرجاء.. وهذا ما يجب أن يحذر منه الأهلي تشكيل المقاولون – أوكلي يقود الهجوم ضد الزمالك.. وخماسي في الوسط الأكثر مشاهدة 1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان أمس اليوم غدا الدوري المصري 4 الاتحاد السكندري 4 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري 0 مصر للمقاصة 0 إيسترن كومباني انتهت الدوري المصري 0 فاركو 1 المصري انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 البنك الأهلي انتهت الدوري المصري 1 الجونة 1 إنبـي انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - الزمالك بعد قليل 20:00 الدوري المصري 3 بيراميدز 0 طلائع الجيش انتهت الدوري المصري 2 سموحة 1 الإسماعيلي انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية - برشلونة لم تبدأ 22:30 الدوري الإسباني - فياريال - ديبورتيفو ألافيس بعد قليل 20:00 كأس السوبر الإفريقي - الأهلي - الرجاء البيضاوي لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - أتليتك بلباو - ريال مدريد لم تبدأ 22:30 الدوري الإسباني - غرناطة - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - لوريان - باريس سان جيرمان لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - تورينو لم تبدأ 19:30