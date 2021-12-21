الإسماعيلي: لا نستحق الهزيمة ضد سموحة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 18:56

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

الإسماعيلي سموحة في الدوري
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