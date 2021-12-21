الإسماعيلي: لا نستحق الهزيمة ضد سموحة

ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش

مباشر في الدوري – المقاولون يواجه الزمالك

تشكيل الزمالك – رزاق سيسيه أساسي. لأول مرة.. وعمر السعيد يقود الهجوم ضد المقاولون

تشكيل المقاولون – أوكلي يقود الهجوم ضد الزمالك.. وخماسي في الوسط