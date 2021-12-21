السوبر الإفريقي - موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي لحساب كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري في قطر.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

وتلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1.

وكان الأهلي قد حصد لقب الموسم الماضي من السوبر الإفريقي بعد التغلب على نهضة بركان بهدفين دون مقابل.