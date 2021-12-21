فاركو: نرفض تصريحات عبد الفتاح المتسرعة.. ونطالب لجنة محايدة للبت في الواقعة

أكد نادي فاركو، على ثقته في رابطة أندية الدوري، ولكنه أعلن رفضه لتصريحات رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، واصفا إياها بالمتسرعة، مطالبا بلجنة محايدة تضم حكاما سابقين للبت في الواقعة.

وقال فاركو في بيان رسمي: "يؤكد مجلس إدارة نادي فاركو على ثقته التامة والكاملة في رابطة أندية الدوري الممتاز وحرصها الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه التزاما بأدبيات المنافسة الرياضية الشريفة".

وأضاف البيان "ويعرب مجلس إدارة نادي فاركو عن رفضه التام والقاطع للتصريحات المتسرعة وغير المسئولة التي أطلقها السيد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع فيها عن الحكم محمود البنا وإعلانه موقفا استباقيا بعدم ارتكاب الحكم خطأ في مباراة المصري وفاركو، دون حتى أن يتمهل لحين الإلمام بكافة تفاصيل الواقعة والاستماع لكل وجهات النظر المتعلقة بها، لينصب نفسه بذلك خصما وحكم في وقت يفترض أن يكون حرصه في المقام الأول على تطبيق العدالة التحكيمية وليس الدفاع عن الحكام سواء أصابوا أو أخطأوا".

وأوضح "ويؤكد مجلس إدارة نادي فاركو أنه تقدم بشكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام مرفقة بمقاطع فيديو وصور للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، كما يطالب النادي في شكواه بعرض شريط المباراة والتسجيل الصوتي الخاص بها في حضور مندوب من نادي فاركو ولجنة الحكام ورابطة الأندية".

وشدد "ويطالب نادي فاركو كذلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حكام سابقين للبت في الواقعة قبل إصدار قرار رسمي نهائي بشأنها".

وأتم "ويجدد نادي فاركو مطالبته لكافة الجهات المسئولة عن إدارة المنظومة الكروية في مصر بالقيام بمسئولياتها لتحقيق العدالة بين كافة الأندية، مع الثقه الكامله من نادي فاركو في رابطة الاندية للقيام بدورها على أكمل وجه وتوفير العدالة المطلوبة بين جميع الفرق. ويؤكد مجلس فاركو أن العدالة أساس الرياضة وأن الإخلال بها يدفع بالكرة المصرية نحو الهاوية".

ماذا حدث؟

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن حديث بينه وبين محمود البنا حكم مباراة فاركو والمصري، التي فاز بها الفريق البورسعيدي 1-0، ويطالب فاركو بإعادتها بناء على رؤيتهم بخطأ إجرائي ارتكبه حكم المباراة.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "ما أكده حكم المباراة محمود البنا، وحكم تقنية الفيديو مصطفى عثمان، أن حمودي كان يخرج من الملعب وأثناء ذلك منح البنا إنذارا لأحد لاعبي فاركو للاعتراض".

وأضاف "بعد خروج حمودي، تحدث معه أحد لاعبي فاركو فرد حمودي بكلمة تستوجب الحصول على إنذار لا يمكن أن نقولها".

وشدد "بالتالي، منح البنا إنذارا كان الثاني لحمودي، واللاعب حاول دخول الملعب للاعتراض، لكنه نال الإنذار الثاني وهو خارج الملعب حسبما أوضح الحكم وحكم تقنية الفيديو".

وأكد "بمجرد دخول البديل، يتحول اللاعب المستبدل إلى بديل على الدكة، واللاعب الذي دخل في مكانه إلى لاعب أساسي".

وقال بيان لفاركو في وقت سابق إنه يطالب بإعادة المباراة "بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البنا، عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء".

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.