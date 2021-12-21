سموحة يخطف انتصارا قاتلا في +94 أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

شكري نجيب - أحمد رمضان بيكهام - الصور من حساب الإسماعيلي

خطف سموحة فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري بنتيجة 2-1 على ملعب الإسكندرية.

سجل ثنائية سموحة: خالد عبد الفتاح والنيجيري صديق أوجولا وللإسماعيلي شكري نجيب من علامة الجزاء.

مباراة ثانية في الجولة من أصل 6 انتهت بالفوز، بعدما انتهت 4 مباريات بالتعادل أمس.

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فوز ارتقى بالفريق السكندري إلى 9 نقاط في المركز السابع من المركز الثالث عشر.

وظل الإسماعيلي رفقة إيسترن كومباني دون فوز حتى الآن بعد مرور 7 جولات.

التشكيل

بدأ حسين فيصل ومروان حمدي العائدان من مشاركة مصر في كأس العرب في هجوم سموحة.

بينما قاد شكري نجيب والزامبي جاستن شونجا هجوم الإسماعيلي.

وصف المباراة

تأثر أداء الفريقين في الدقائق الأولى بسبب أرضية الملعب وتأثرها بالأمطار الغزيرة التي هطلت.

وفي الدقيقة 33 أرسل عبد الكبير الوادي ركنية ارتقى لها خالد عبد الفتاح برأسية أعلى من الجميع لتسكن كرته الشباك.

محمد الشامي في الدقيقة 43 سجل هدف التعادل للإسماعيلي بعد متابعة لكرة عائدة من الهاني سليمان.

وفي الدقيقة التالية ألغى الحكم الهدف بداعي تسلل الشامي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء للدراويش بعد عرقلة أحمد مدبولي من رجب نبيل مدافع سموحة.

شكري نجيب قائد الإسماعيلي انبرى للركلة وسددها بقوة في منتصف الشباك معلنا تقدم الدراويش ومسجلا هدفه الأول في الموسم.

في الشوط الثاني انحسر اللعب في منتصف الملعب ولم يشهد فرصا محققة بين الطرفين.

كلا المدربين أجرى تغييرات لتنشيط الهجوم.

وتحقق لأحمد سامي ما أراد، النيجيري صديق أوجولا شارك في الدقيقة 76 وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل هدف الفوز القاتل.

بينية من مروان حمدي سددها أوجولا أثناء انفراده تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي لترتد له ويسددها مرة أخرى في الشباك معلنا خطف النقاط الثلاثة.

سموحة الإسماعيلي الدوري المصري
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