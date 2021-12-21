تشكيل الدوري - السعيد على دكة بيراميدز ورمضان أساسي.. ومهند لاشين يقود وسط طلائع الجيش

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد

يجلس عبد الله السعيد على دكة بدلاء بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش، بينما يبدأ مهند لاشين أساسيا في تشكيل الأخير.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وفضل إيهاب جلال الإبقاء على السعيد على مقاعد البدلاء ودفع بالمغربي وليد الكرتي العائد من المشاركة في كأس العرب.

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ويلعب رمضان صبحي أساسيا رفقة إبراهيم عادل وإريك تراوري خلف الفلسطيني محمود وادي.

فيما يبدأ مهند لاشين أساسيا بعدما شارك رفقة المنتخب في كأس العرب.

ويقود هجوم طلائع الجيش أحمد سمير وميدو جابر ورامز مدحت.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: حسين السيد – علي جبر – أحمد توفيق – أحمد فتحي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي

أمامهما: إريك تراوري – إبراهيم عادل – رمضان صبحي

الهجوم: محمود وادي

فيما تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد الجويني – محمد الزناري – خالد سطوحي – أحمد علي

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: رامز مدحت – ميدو جابر – أحمد سمير

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