سيلفستر: صلاح وصل لمجد هنري ورونالدو.. اللعب لـ مصر يحرمه من الجوائز الفردية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر وليبيا

يرى ميكائيل سيلفستر مدافع منتخب فرنسا السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول وصل للمجد الذي حققه تييري هنري وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، معتقدا أن اللعب لمنتخب مصر يحرمه من جوائز الأفضل في العالم.

قال ميكائيل سيلفستر في تصريحات لشبكة Sports Illustrated: "صلاح يحقق المجد الذي وصل إليه تييري هنري وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي".

وأضاف مدافع أرسنال ومانشستر يونايتد السابق "عدد المباريات المتتالية التي يسجل فيها صلاح لا يصدق".

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وتابع "أشاهد صلاح وهو يقوم بحركتين أو 3 في كل مباراة بإتقان حتى لا يتمكن المدافعون من لمسه".

وأردف "حتى لو فعلوا ذلك، فهذا أمر محفوف بالمخاطر لأنه ستكون ركلة جزاء أو ركلة حرة".

ويعتقد أن "صلاح لديه هذه القدرة، على غرار ليونيل ميسي، حيث يتحكم في الكرة طوال الوقت وهي قريبة جدا منه، بلمسة واحدة أخرى سيكون بعيدا عن المدافعين ليجبرهم على ارتكاب المخالفة لحرمانه من الكرة".

وأتم "الشيء الوحيد الذي يحد من فرص صلاح في الفوز بالبطولات الدولية الكبرى والجوائز الفردية هو اللعب لمنتخب مصر".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 227 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو تييري هنري
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