منافس مصر - أوسيمين يعلن المشاركة في أمم إفريقيا إلا في حالة واحدة

أعلن فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا تواجده في كأس الأمم الإفريقية 2022.

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في الوجه عقب التحام هوائي مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر في الدوري الإيطالي.

وقال أوسيمين عبر حسابه على "تويتر": "سأكون متواجدا في كأس الأمم الإفريقية بنسبة 100%".

وأضاف "إلا في حالة واحدة وهي ألا أكون في القائمة المستدعاة لتمثيل نيجيريا".

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA. — victor osimhen (@victorosimhen9) December 21, 2021

وعاد أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي للتدرب منفردا بعدما أجرى عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

وظهر اللاعب في التدريبات يركض ببطء ومرتديا قناعا على وجهه.

وأعلن نابولي في وقت سابق غياب مهاجمه النيجيري لمدة 3 أشهر عن الملاعب بعد إجراء عملية جراحية في عظم وجنتيه ومحجر عينه.

وأوضح البيان "تم استخدام ألواح ومسامير من التيتانيوم في العملية".

المهاجم البالغ 22 عاما سجل الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة بقميص البارتينوبي.

ويقع منتخب نيجيريا مع مصر والسودان وغينيا بيساو في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويستهل منتخب نيجيريا مواجهاته في كأس أمم إفريقيا بمواجهة مصر في الحادي عشر من يناير المقبل.