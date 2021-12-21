نابولي يعلن إصابة إنسيني بفيروس كورونا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني

أعلن نادي نابولي الإيطالي إصابة لورينزو إنسيني بفيروس كورونا.

وسيخضع اللاعب الإيطالي للعزل المنزلي.

وبالتالي سيغيب إنسيني عن لقاء سبيزيا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة
برصاصة مبكرة.. نابولي يسقط ميلان ويتشبث بمطاردة إنتر الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي رئيس نابولي مهاجما يويفا: الخليفي يتحكم في تشيفيرين بعد مباراة مجنونة.. نابولي يُرسل ليستر إلى دوري المؤتمر الأوروبي

وانضم إنسيني لغيابات نابولي عن مواجهة غدا الخميس رفقة السنغالي كاليدو كوليبالي وفيكتور أوسيمين وماريو روي وفابيان رويز.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر.

وغاب إنسيني عن المباريات الأخير بسبب إصابة في الركبة، إذ لم يتواجد الأحد الماضي في فوز البارتينوبي على ميلان بملعب سان سيرو.

إنسيني (30 عاما) شارك الموسم الجاري في 18 مباراة سجل 5 وصنع 6.

الدوري الإيطالي نابولي لورينزو إنسيني
نرشح لكم
منافس مصر - أوسيمين يعلن المشاركة في أمم إفريقيا إلا في حالة واحدة أليجري: لا يمكننا تحمل المزيد من النتائج السلبية تأجيل مباراة أودينيزي وساليرنيتانا بسبب كورونا برصاصة مبكرة.. نابولي يسقط ميلان ويتشبث بمطاردة إنتر
أخر الأخبار
منافس مصر - أوسيمين يعلن المشاركة في أمم إفريقيا إلا في حالة واحدة 39 دقيقة | إفريقيا
نابولي يعلن إصابة إنسيني بفيروس كورونا 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
منافس مصر - منتخب نيجيريا يفقد مهاجمه في أمم إفريقيا 56 دقيقة | منتخب مصر
ساني أفضل لاعب في بايرن ميونيخ للشهر الثالث على التوالي ساعة | الدوري الألماني
مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مروان داوود: احتلال المركز الرابع في كأس العرب نتيجة مقبولة ساعة | منتخب مصر
إيقاف الفارس المصري محمد طلعت عامين بسبب إيجابية عينة المنشطات 2 ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الدوري – حسين فيصل ومروان حمدي يقودان سموحة.. وفوزي يحرس عرين الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان