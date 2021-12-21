نابولي يعلن إصابة إنسيني بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي إصابة لورينزو إنسيني بفيروس كورونا.

وسيخضع اللاعب الإيطالي للعزل المنزلي.

وبالتالي سيغيب إنسيني عن لقاء سبيزيا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

📌 In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/ctOjlrSKWH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

وانضم إنسيني لغيابات نابولي عن مواجهة غدا الخميس رفقة السنغالي كاليدو كوليبالي وفيكتور أوسيمين وماريو روي وفابيان رويز.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر.

وغاب إنسيني عن المباريات الأخير بسبب إصابة في الركبة، إذ لم يتواجد الأحد الماضي في فوز البارتينوبي على ميلان بملعب سان سيرو.

إنسيني (30 عاما) شارك الموسم الجاري في 18 مباراة سجل 5 وصنع 6.