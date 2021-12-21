منافس مصر - منتخب نيجيريا يفقد مهاجمه في أمم إفريقيا

سيفتقد المنتخب النيجري لخدمات بول أونواتشو مهاجم جينك البلجيكي في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بسب الإصابة.

منتخب نيجيريا يلعب في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.

وأصيب اللاعب في لقاء جينك ضد أنتوريب بالدوري البلجيكي يوم الأحد، قبل أن يخضع لفحوصات أثبتت إصابته في العضلة الضامة.

لم يعلن النادي البلجيكي مدة غياب لاعبه النيجيري المحتملة.

ولكن بيرند ستروك المدير الفني لجينك قال: "لقد أصيب أونواتشو في العضلة الضامة ومن المتوقع غيابه لـ4 أسابيع بسبب هذه الإصابة".

ويتبقى 18 يوما على انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون.

يذكر أن بول سجل أسرع هدف في تاريخ منتخب نيجيريا وذلك في شباك مصر بعد 7 ثوان فقط من المباراة الودية التي جمعتهما في مارس 2019.

أونواتشو هو الهداف النيجيري الأبرز في أوروبا خلال عام 2021، إذ سجل 30 هدفا، ويأتي ثالثا بين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا، خلف المصري محمد صلاح المتصدر بـ37 هدفا، والإيفواري سيبستيان هالر الوصيف برصيد 33 هدفا.

ومن المنتظر أن يعلن أوجوستين إيجوافيون المدرب المؤقت للنسور القائمة المبدئية للفريق، قبل إعلان القائمة النهائية نهاية ديسمبر الجاري.