ساني أفضل لاعب في بايرن ميونيخ للشهر الثالث على التوالي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ ضد بنفيكا

فاز ليروي ساني بجائزة لاعب شهر نوفمبر في بايرن ميونيخ للمرة الثالثة على التوالي.

وسبق أن حصد ساني جائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتفوق الجناح الألماني على روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث.

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وحصد ساني 44% من أصوات الجماهير، فيما حصد البولندي على 22% ومولر على 10%.

الجناح البالغ 25 عاما سجل هدفين وصنع 5 أهداف في 5 مباريات الموسم الجاري.

ساني الموسم الجاري شارك في 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 11 هدفا.

ومنذ انضمامه للبافاري قادما من مانشستر سيتي خاض ساني 70 مباراة سجل 21 وصنع 23.

بايرن ميونيخ ليروي ساني الدوري الألماني
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