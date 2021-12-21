ساني أفضل لاعب في بايرن ميونيخ للشهر الثالث على التوالي
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 14:51
كتب : FilGoal
فاز ليروي ساني بجائزة لاعب شهر نوفمبر في بايرن ميونيخ للمرة الثالثة على التوالي.
ليروي ساني
النادي : بايرن ميونيخ
وسبق أن حصد ساني جائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وتفوق الجناح الألماني على روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث.
وحصد ساني 44% من أصوات الجماهير، فيما حصد البولندي على 22% ومولر على 10%.
🏆🏆🏆 For the third time in a row, @leroy_sane is your Player of the Month 👏
▶️ https://t.co/T6szKvOQr1#MiaSanMia #FCBayernTVlive pic.twitter.com/i4VlEmDn9n— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 21, 2021
الجناح البالغ 25 عاما سجل هدفين وصنع 5 أهداف في 5 مباريات الموسم الجاري.
ساني الموسم الجاري شارك في 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 11 هدفا.
ومنذ انضمامه للبافاري قادما من مانشستر سيتي خاض ساني 70 مباراة سجل 21 وصنع 23.