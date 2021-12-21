إيقاف الفارس المصري محمد طلعت عامين بسبب إيجابية عينة المنشطات

أعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف الفارس المصري محمد طلعت بعدما جاءت عينة المنشطات الخاصة به إيجابية.

يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية قرارا نهائية في ثلاث قضايا لمكافحة المنشطات البشرية تشمل مادة Carboxy-THC وهو مستقلب من الحشيش وهي مادة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين البشريين (ADRHA) الصادرة عن الاتحاد الدولي للفروسية.

وبحسب البيان نفى الثلاثي أنهم عمدوا بتدخين الحشيش أو استنشاقه أو استخدامه بطريقة أخرى أثناء الحدث. (طالع البيان الرسمي كاملا)

وأوضح البيان "كان التفسير الوحيد المعقول للنتائج التحليلية السلبية لـ Carboxy-THC والقيم المكتشفة، بسبب التعرض غير المقصود للقنب أثناء زيارتهم لبار الشيشة بالفندق في الرباط بعام 2019".

وبالتالي فرضت محكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فترة عدم أهلية مدتها سنتان على كل رياضي، اعتبارا من 17 يونيو 2021، مما يعني أن كل رياضي سيكون غير مؤهل حتى 16 يونيو 2023.

كما تم تغريم كل رياضي 7500 فرنك سويسري. وطُلب من طلعت دفع تكاليف قدرها 2000 فرنك سويسري.

وتم استبعاد نتائج جميع الرياضيين اعتبارا من 17 يونيو 2021. بالنسبة طلعت، يشمل ذلك النتائج التي حصل عليها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مما أدى إلى استبعاد نتائج فريق مصر من الأولمبياد.

يمكن للأطراف الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يوما من استلام القرار.