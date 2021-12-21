إيقاف الفارس المصري محمد طلعت عامين بسبب إيجابية عينة المنشطات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

الفارس المصري محمد طلعت

أعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف الفارس المصري محمد طلعت بعدما جاءت عينة المنشطات الخاصة به إيجابية.

يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية قرارا نهائية في ثلاث قضايا لمكافحة المنشطات البشرية تشمل مادة Carboxy-THC وهو مستقلب من الحشيش وهي مادة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين البشريين (ADRHA) الصادرة عن الاتحاد الدولي للفروسية.

وبحسب البيان نفى الثلاثي أنهم عمدوا بتدخين الحشيش أو استنشاقه أو استخدامه بطريقة أخرى أثناء الحدث. (طالع البيان الرسمي كاملا)

أخبار متعلقة
أحمد الجندي: أعمل على تطوير أدائي في الفروسية والسلاح.. ومستمر مع الشمس أولمبياد طوكيو 2020 - زيادة ونصار يفقدان فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية أولمبياد طوكيو 2020 - تألق الفروسية المصرية وفي انتظار نهاية المنافسات أولمبياد طوكيو 2020 - نائل وزيادة إلى نهائي فروسية فردي رجال.. وموعد المنافسة على ميدالية

وأوضح البيان "كان التفسير الوحيد المعقول للنتائج التحليلية السلبية لـ Carboxy-THC والقيم المكتشفة، بسبب التعرض غير المقصود للقنب أثناء زيارتهم لبار الشيشة بالفندق في الرباط بعام 2019".

وبالتالي فرضت محكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فترة عدم أهلية مدتها سنتان على كل رياضي، اعتبارا من 17 يونيو 2021، مما يعني أن كل رياضي سيكون غير مؤهل حتى 16 يونيو 2023.

كما تم تغريم كل رياضي 7500 فرنك سويسري. وطُلب من طلعت دفع تكاليف قدرها 2000 فرنك سويسري.

وتم استبعاد نتائج جميع الرياضيين اعتبارا من 17 يونيو 2021. بالنسبة طلعت، يشمل ذلك النتائج التي حصل عليها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مما أدى إلى استبعاد نتائج فريق مصر من الأولمبياد.

يمكن للأطراف الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يوما من استلام القرار.

فروسية محمد طلعت الاتحاد الدولي للفروسية
نرشح لكم
كرة سلة - الخسارة الرابعة لحامل اللقب.. الأهلي يهزم الزمالك ويطارد الجزيرة كرة سلة - قبل القمة.. الجزيرة يواصل انفراده بصدارة دوري السوبر وفوز الاتحاد انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحصد نقاط المباراة كرة طائرة - الأهلي والزمالك يختتمان الدور الأول من مرحلة التمهيدي بانتصار خامس
أخر الأخبار
ساني أفضل لاعب في بايرن ميونيخ للشهر الثالث على التوالي 26 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) الإسماعيلي.. بداية اللقاء 39 دقيقة | الدوري المصري
مروان داوود: احتلال المركز الرابع في كأس العرب نتيجة مقبولة 42 دقيقة | منتخب مصر
إيقاف الفارس المصري محمد طلعت عامين بسبب إيجابية عينة المنشطات ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الدوري – حسين فيصل ومروان حمدي يقودان سموحة.. وفوزي يحرس عرين الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: مشاركة إيسكو قضية معقدة.. والغيابات فرصة لإظهار جودة قائمة الفريق ساعة | الدوري الإسباني
أليجري: لا يمكننا تحمل المزيد من النتائج السلبية ساعة | الدوري الإيطالي
‏الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان