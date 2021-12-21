تشكيل الدوري – حسين فيصل ومروان حمدي يقودان سموحة.. وفوزي يحرس عرين الإسماعيلي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 13:49

كتب : ياسر الشريف

مروان حمدي - سموحة والاتحاد السكندري

يقود حسين فيصل ومروان حمدي هجوم سموحة في مواجهة الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ثنائي منتخب مصر عاد من المشاركة في كأس العرب ليبدأ أساسيا أمام الدراويش.

فيما يحرس محمد فوزي عرين الدراويش عقب استدعائه للقائمة الأولية لمنتخب مصر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2022.

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ويبدأ شكري نجيب في الهجوم ويجاوره الزامبي جاستن شونجا في ظل غياب الناميبي بنسون شيلونجو.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: عبد الرحمن عامر - رجب نبيل – أحمد رمضان بيكهام - خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد عبد العاطي – محمد حليمو – محمد كناريا

الهجوم: حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: محمد الشامي – محمد مخلوف – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مدبولي

الهجوم: جاستن شونجا – شكري نجيب

تشكيل الدوري الإسماعيلي سموحة
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