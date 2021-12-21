مؤتمر أنشيلوتي: مشاركة إيسكو قضية معقدة.. والغيابات فرصة لإظهار جودة قائمة الفريق

يتوقع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد مواجهة صعوبات أثناء لقاء أتليتك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لخوض لقاءً ناريا على ملعب سان ماميس ضد بلباو غدا الأربعاء في ظل عدد كبير من الإصابات.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة للغاية، سنلعب في بيئة أحبها كثيرا، لدينا بعض الغيابات لكن هذه فرصة لإظهار جودة قائمة الفريق".

ويغيب عن الملكي كل من: ماركو أسينسيو وجاريث بيل وداني كاربخال وكاسيميرو وإيسكو ومارسيلو ولوكا مودريتش ورودريجو جوس بسبب إصابات مختلفة.

وتحدث الإيطالي عن مشاركة فينيسيوس جونيور قائلا: "لا أرى أي إجهاد وسيلعب مباراة الغد، هو متحفز وهي مباراة مهمة للغاية لنا، وعلينا أن نواصل بنفس الطاقة".

وأردف عن إدين هازارد "الآن هو يتدرب واعتقد أنه إذا شارك غدا سنتخذ بعض المخاطر، نفس الأمر بعدما شارك في المباراة الماضية (أمام قادش) بشكل كامل".

وأردف "هو بحالة جيدة للغاية، غاب لفترة طويلة ولا اعتقد أنه سيتواجد في القائمة لأنه غاب كثيرا، لكنه يُظهر جودة ورغبة في العودة، ولن اتخذ أي مخاطرة لأن هناك وقت".

البلجيكي عاد من الإصابة وشارك في لقاء قادش الماضي كاملا والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وردا على قلة احتساب ركلات جزاء لريال مدريد أجاب: "الأمر يبدو غريبا بالنسبة لي، لكن هذا يحدث، لنرى في 2022 هل سيكون لدينا حظ أكبر".

وتطرق للحديث عن غياب إيسكو عن المشاركة بقميص الميرينجي: "إنها قضية معقدة، على المستويين الشخصي والفني، لم تتح للاعب الفرصة لإظهار ما لديه في الملعب لأن الفريق بدونه أظهر الكثير".

وأضاف "لقد تأثروا جميعا: إيسكو، ناتشو، فيدي فالفيردي، إدوارد كامافينجا، مارسيلو، بمعنى أنهم لم يحظوا بدقائق، لكن على المستوى الاحترافي لم نواجه أي اختلاف".

وأكمل "لم أغضب منه كما قيل، هم يتقبلون أن الفريق قدم أداءً جيدا لكنهم يتدربون جيدا وينتظرون الفرصة. الآن لا يمكن لـ إيسكو اللعب غدا بسبب سوء الحظ وقد تكون هذه المباراة مهمة بالنسبة له".

وأتم عن لقاء برشلونة وإشبيلية المقرر إقامته اليوم: "ما أريده هو مشاهدة مباراة جيدة، برشلونة أفضل وأريد أن اشاهد لاستمتع".

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن إشبيلية.

فيما يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن رايو فاييكانو صاحب المركز الرابع.