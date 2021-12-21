أليجري: لا يمكننا تحمل المزيد من النتائج السلبية

حذر ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه من الاستخفاف بمباراة كالياري في الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء.

يوفنتوس سيخوض المباراة الأخيرة له على ملعبه هذا العام والتي ستكون أمام كالياري الذي يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدوري.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون مباراة حساسة لأنه سيعقبها راحة، نحن بحاجة إلى التركيز، كالياري في مركز متأخر بالدوري، لكنه فريق جيد".

وأضاف "من يعتقد أن المباراة ستكون سهلة فهو مخطئ، لا يمكن أن نتحمل المزيد من العثرات".

وتابع "بالنسبة لبقية الموسم، علينا أن نفوز في مباراة كالياري، وأن نحظى بشهر يناير جيد، في نهاية فبراير سندرك ما إذا كانت لدينا فرصة للمنافسة على اللقب أم لا".

وأردف المدرب الإيطالي "إذا لم نحقق الانتصار في المباراة المقبلة فإن الفوز على بولونيا في المباراة الأخيرة سيكون بلا قيمة".

وواصل "نحن بخير من الناحية الجسدية والذهنية، التفاؤل موجود، لكن نحن بحاجة لأن نفكر في المستقبل".

وأتم أليجري "علينا أن نصل إلى شهر يونيو بهذا الفريق وأن نعمل على التحسن، لدينا 5 أشهر للقيام بالأمر، علينا أن نحافظ على الهدوء والتركيز".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر.

بينما يلعب ضد فياريال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في فبراير ومارس المقبلين.

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