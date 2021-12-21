‏الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 12:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور فتح باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي.

وشدد مجلس الإدارة على انعقاد الجمعية العمومية بعد 52 يوما (الأسبوع الأول في مارس 2022) من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021، والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من غدا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

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ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية.

يذكر أن رئيس الزمالك أكد أن القرارات التي اتخذها المجلس لفتح باب الترشح للانتخابات ستكون كما هي.

وتمنى عدم وجود مهاترات أو أمور خارجة على القانون، مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لكل المتقدمين للانتخابات من أجل مصلحة النادي.‏

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