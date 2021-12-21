بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أسبوعيا أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وفي الألفية الجديدة ككل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 22 هدفا هذا الموسم، منها 15 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 18 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (15 هدفا)

2- ديوجو جوتا (10 أهداف)

3- جيمي فاردي (9 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (8 أهداف )

3- جابرييل جيسوس (7 أهداف)

3- بول بوجبا (7 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (4 أهداف)

2- رافينيا (3 أهداف)

3- محمد صلاح (هدفان)

3- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

3- ويلفريد زاها (هدفان)

3- جيمس وارد براوس (هدفان)

3- تيمو بوكي (هدفان)

3- إيفان توني (هدفان)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (33 تسديدة)

2- كريستيانو رونالدو (19 تسديدة)

2- ديوجو جوتا (19 تسديدة)

2- ساديو ماني (19 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (71 تسديدة)

2- ساديو ماني (54 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (49 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 12 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ18 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك لاعبان فقط شاركا في كل دقائق جميع الجولات الـ18 (1620 دقيقة).

6- صلاح استبدل مرتين، ولعب ما مجموعه (1603 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 227 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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