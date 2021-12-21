إلغاء مباريات الإعادة في الدور الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء قاعدة إعادة المباريات حال انتهائها بالتعادل، وذلك في الدورين الثالث والرابع من الموسم الحالي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذلك لمساعدة الأندية التي تمتلئ رزنامتها بالمباريات.

وكانت مباريات الإعادة ألغيت في الموسم الماضي من البطولة.

وتبدأ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة كأس الاتحاد من الدور الثالث.

وسيلعب ليستر سيتي حامل اللقب ضد واتفورد بينما مانشستر سيتي يواجه سويندن تاون المنتمي لدوري الدرجة الرابعة.

ويلعب تشيلسي ضد شيستيرفيلد ويواجه ليفربول فريق شروزبري تاون ويصطدم مانشستر يونايتد بأستون فيلا.

وتنص قواعد البطولة على أن يلعب الفريقان مباراة واحدة في أرض أي منهما وتحدد القرعة ذلك.

وفي حال التعادل تجري مباراة إعادة في ملعب الفريق الذي خاض اللقاء الأول خارج ملعبه.

وإذا انتهت مباراة الإعادة بالتعادل تحسم ركلات الترجيح المتأهل للدور التالي.

وينطلق الدور الثالث في 7 يناير المقبل بينما الدور الرابع يجري في 5 فبراير.