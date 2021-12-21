تأجيل مباراة أودينيزي وساليرنيتانا بسبب كورونا

تأجلت مباراة أودينيزي وساليرنيتانا في الجولة 19 من الدوري الإيطالي بعد منع الفريق الأخير من السفر بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء في السابعة والنصف من مساء اليوم.

ولم يسافر فريق ساليرنيتانا إلى مدينة أوديني بعدما كان مقررا لهم السفر بطائرة خاصة صباح اليوم بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان ممثل مدينة ساليرنو قد أعلن إصابة لاعبين في الفريق بفيروس كورونا بالإضافة لأخرين في الطاقم الفني.

وأعلن النادي في بيان نُشر أمس الإثنين عبر موقعه أنه مُنع من ممارسة أي نشاط رياضي وفقا للبروتوكول الطبي.

وتعد تلك ثالث مباراة تؤجل في إيطاليا بسبب فيروس كورونا الأسبوع الجاري، بعد مباراتي بينفينتيو ومونزا وليتشي وفيتشنزا في الدرجة الثانية.

أودينيزي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل ساليرنيتانا الترتيب برصيد 8 نقاط عقب مرور 18 جولة.